В России появится новый корейский кроссовер KGM Actyon

Корейский бренд KGM в ближайшем будущем начнет продавать на российском рынке еще одну модель — кроссовер Actyon. Это подтвердил генеральный директор эксклюзивного дистрибьютора KGM в России Виталий Осипов, слова которого приводит Telegram-канал бренда.

«Да, будет [поставляться в Россию]. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», — сказал Виталий Осипов.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым 170-сильным турбированным двигателем, работающим в связке с классическим «автоматом» Aisin. Привод может быть передним или полным (с муфтой на задней оси) в зависимости от комплектации.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.