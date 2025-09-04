Названы 10 китайских авто, которые чаще всего продают с пробегом

Автокод перечислил 10 китайских авто, которые чаще всего продают в РФ с пробегом

Сервис проверки автомобилей с пробегом «Автокод» провел исследование и опубликовал список из 10 китайских машин, которые чаще всего продают в РФ с пробегом. Как сообщает портал «Автоновости дня», Всего за 7 месяцев 2025 года через сервис было проверено около 7 тыс. легковых машин.

«На первом месте по количеству запросов оказался компактный кроссовер Haval Jolion. Историю этой модели проверили 473 раза. Второе место занял самый продаваемый в линейке Geely семейный кроссовер Monjaro, на который за семь месяцев было заказано 468 отчетов. Замкнул «тройку» лидеров Geely Coolray — его проверили через сервис 371 раз», — сообщает портал.

В топ-10 также вошли Omoda C5 (350 шт.), Chery Tiggo 7 Pro Max (291 шт.), Haval F7 287 шт.), Lixiang L9 (263 шт.), Chery Tiggo 7 Pro (231 шт.), Geely Tugella (230 шт.) и Haval F7X (223 шт.).

До этого стало известно, что автопроизводители стали тратить на рекламу на 6% больше в первом полугодии 2025 года, общий объем вложений превысил 4,2 млрд рублей.

Несмотря на падение рынка новых автомобилей на 25% во II квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу (ТВ, радио, наружная реклама, пресса). В частности, по данным исследования, за два прошедших квартала Lada удвоила рекламный бюджет (до 598 млн руб.), заняв первое место по рекламным затратам. Китайские бренды (Haval, Chery, Changan) сократили расходы на 20–50%.

Новички легкового рынка FAW, KGM, Omoda активно наращивают присутствие: их инвестиции в маркетинговое продвижение своих автомобилей выросли в 4–6 раз.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.