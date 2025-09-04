На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о перекрытии улиц 6 сентября

В Москве 6 сентября перекроют улицы из-за парада транспорта
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве 6 сентября будет закрыто движение на нескольких бульварах из-за парада ретротранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Дептранса.

С 08:30 до 11:30 на участках Садовнического проезда. С 11:00 до 12:00 краткосрочно (не более 10 мин.) в Садовническом и Устьинском проездах, на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах. С 11:00 до 18:00 на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде», — перечисляются в сообщении места перекрытий.

Также в районе проведения парада ретротранспорта 6 сентября с полуночи и до окончания мероприятия будет запрещена парковка автомобилей. Ограничения введут на Чистопрудном бульваре от Покровки до Мясницкой, а также в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара.

Также 6 сентября в Москве перекроют ряд набережных из-за фестиваля «День ходьбы». На перекрытых из-за фестиваля «День ходьбы» набережных будет запрещена парковка автомобилей. Водителей попросили искать места для объезда перекрытых набережных.

Ранее на видео попал цементовоз, которому на МКАД оторвало кабину.

