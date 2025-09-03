Центральные набережные Москвы перекроют 6 сентября из-за фестиваля «День ходьбы»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набережные в центре Москвы временно перекроют 6 сентября из-за фестиваля «День ходьбы»
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

В российской столице 6 сентября 2025 года временно перекроют движение транспорта по нескольким набережным из-за проведения фестиваля «День ходьбы». Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

«6 сентября в связи с проведением фестиваля «День ходьбы» будет временно закрыто движение на ряде набережных в центре: с 05:00 до 16:00 на Смоленской и Ростовской набережных. С 09:00 до 16:00 на Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на улице Лужники от дома 24, стр. 48 до дома 24, стр. 50», — сообщили в дептрансе.

Отмечается, что на перекрытых из-за фестиваля «День хотьбы» набережных будет запрещена парковка автомобилей. Водителей попросили искать места для объезда перекрытых набережных.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее для москвичей устроили парад исторических трамваев.

