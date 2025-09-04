В России ликвидируют юрлицо для китайских автомобилей Exeed

Федеральная налоговая служба Москвы (ФНС) инициировала процесс принудительной ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Эксид Карс Рус» (Exeed Cars Rus), сообщает Авто Mail. Компанию признали недействующей, ее планируют исключить из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

«Решение было принято на основании наличия признаков отсутствия хозяйственной деятельности. По действующему законодательству таковыми считаются отсутствие подачи в течение последних 12 месяцев подряд отчетности в налоговые органы, а также отсутствие расчетов по банковским счетам», — сообщает портал.

Учредителем и собственником «Эксид Карс Рус» значится российское представительство концерна Chery.

До этого стало известно, что автопроизводители стали тратить на рекламу на 6% больше в первом полугодии 2025 года, общий объем вложений превысил 4,2 млрд рублей.

Несмотря на падение рынка новых автомобилей на 25% во II квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу (ТВ, радио, наружная реклама, пресса). В частности, по данным исследования, за два прошедших квартала Lada удвоила рекламный бюджет (до 598 млн руб.), заняв первое место по рекламным затратам. Китайские бренды (Haval, Chery, Changan) сократили расходы на 20–50%.

Новички легкового рынка FAW, KGM, Omoda активно наращивают присутствие: их инвестиции в маркетинговое продвижение своих автомобилей выросли в 4–6 раз.

