Продажи Toyota в России удвоились в августе

Илья Наймушин/РИА Новости

В августе 2025 года в России практически вдвое выросли продажи автомобилей Toyota в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Отмечу успехи продаж автомобилей Toyota - 2996 шт. Реализация увеличилась почти в два раза (+96%)», — написал Целиков.

Это позволило Toyota войти в десятку наиболее продаваемых в России автомобилей, несмотря на отсутствие официальных продаж. Все реализованные в стране автомобили японского бренда были ввезены по каналам альтернативного импорта.

Всего в августе в России было реализовано 122,2 тыс. новых легковых автомобилей. На долю машин, произведенных в 2024 году и ранее, пришлось более 38% продаж. Доля таких машин снижается.

Ранее в России сильно подешевел кроссовер Solaris HC.

