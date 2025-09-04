Крымский мост закрыли почти на 20 минут

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон был перекрыт с 0:43 до 1:01. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, в полночь затруднений с проездом к пунктам досмотра со стороны Тамани и Керчи не было. Спустя примерно 40 минут движение автотранспорта временно прекратилось. Водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Через 20 минут ограничения сняли.

