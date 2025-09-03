На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель выбросил котят на видео и вызвал ярость россиян

Под Ростовом водителя заставили искать котят, которых он выбросил в поле
Telegram-канал Don Mash

Под Ростовом водитель выбросил пятерых котят в поле, но попал под камеры и вызвал ярость россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Водителя стали искать разозлившиеся хуторяне. Нашли, заставили вернуться, вручили двух котят. Третьего забрали себе соседи. Где еще двое малышей и их мама —неизвестно. Люди требуют, чтобы бессердечный мужчина сам их отыскал. Теперь он бродит там, иногда даже с маленьким сыном», — говорится в публикации.

Местные жители также выразили надежду, что поступок водителя заинтересует правоохранительные органы.

До этого в Хабаровске стая собак погрызла кроссовер Mitsubishi. Власти пока не нашли способ справиться с уличной бандой, отмечают СМИ.

Ране медведь отомстил россиянину за преследование и попал на видео.

