Медведь отомстил россиянину за преследование и попал на видео

Атака медведя на сахалинского водителя попала на видео
На Сахалине медведь кинулся в атаку на водителя, который преследовал его на белом автомобиле. Об этом сообщает astv.ru в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 3 сентября.

«После трех ночи по улице города пробежал медведь, которого преследовал белый автомобиль. В какой-то момент хищник передумал убегать, развернулся и кинулся в атаку. Водитель тут же сдал назад. Участники действия скрылись из вида камер, после чего раздался отдаленный женский визг», — говорится в публикации.

Отмечается, что после этого животное пробежало по улице без преследователей. Информации о пострадавших нет.

До этого в Хабаровске стая собак погрызла кроссовер Mitsubishi. Власти пока не нашли способ справиться с уличной бандой, отмечают СМИ.

Ранее стало известно, что российским водителям грозит арест за ДТП с голубями.

