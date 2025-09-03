На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростове-на-Дону ввели частичный запрет на электросамокаты

Власти запретили ездить самокатчикам по центру Ростова-на-Дону
true
true
true
close
Shutterstock

Власти Ростова-на-Дону запретили движение электросамокатов по тротуарам в центре города. Об этом сообщил глава ростовской администрации Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, многие горожане продолжают оставлять самокаты в неположенных местах, что мешает пешеходам.

«Поэтому мы начали тестирование новых мер. Так, вводится запрет на передвижение на самокатах по тротуарам на улице Большой Садовой и на территориях учебных заведений. В парках и скверах скорость ограничена до 12 км/ч», — заявил Скрябин.

Глава администрации не исключил введение более строгих мер к следующему сезону самокатов, если ситуация не улучшится.

В российских регионах стали запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Впервые полный запрет на них ввели в Благовещенске, а затем — в Елабуге и двух муниципалитетах Ставропольского края. Сторонники инициативы ссылаются на отсутствие нужной инфраструктуры и рост числа ДТП. Однако правозащитники считают, что подобные меры приведут к еще большему хаосу в отрасли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье женщина испачкалась об самокат, измазанный фекалиями.

