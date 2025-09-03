Белорусский автобренд Belgee выведет на российский рынок новую модель

В конце сентября в России состоится презентация новой модели Belgee. Об этом сообщает Quto со ссылкой на российский офис компании.

«Логично предположить, что загадочной новинкой окажется переименованный Geely Emgrand: во всяком случае, в соседней Белоруссии этот автомобиль уже некоторое время предлагается покупателям как Belgee S50», — сообщает портал.

Длина Belgee S50 составляет 4638 мм, ширина 1822 мм, высота — 1460 мм, размер колёсной базы равен 2650 мм, а дорожный просвет — 151 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.