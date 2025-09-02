Авария с автобусом произошла на западе Москвы

Три человека пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы

Авария с пассажирским автобусом произошла на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

«По предварительным данным в районе Мичуринского проспекта, Олимпийской деревни дом 25 водитель автомобиля «Сузуки» при перестроении совершил столкновение с попутно следовавшим рейсовым автобусом», — сообщает канал.

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего ДТП.

До этого в Москве на набережной возле парка «Зарядье» байкер врезался в дорожный знак и затем упал с мотоцикла. В результате полученных травм мужчина не выжил. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

Также на востоке Москвы электробус задавил женщину-пешехода, которая переходила светофор.

Инцидент произошел на Святоозерской улице в районе дома 12. По предварительным данным, водитель электробуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.