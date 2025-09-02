На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жуткая авария»: последствия лобового тарана машин в Татарстане попали на видео

В Татарстане на видео попали разорванные на части машины после ДТП
В Татарстане автомобильная авария парализовала движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirst.

«На загородной трассе в Лаишевском районе РТ столкнулись два автомобиля, и последствия оказались крайне тяжелыми. Один из автомобилей вылетел с проезжей части, рухнул в кювет и несколько раз перевернулся. Вторая машина получила такие повреждения, что ее кузов оказался практически полностью разрушен», — говорится в сообщении.

По информации канала, водитель второго автомобиля оказался зажат в искореженных конструкциях. На месте происшествия работали медики, спасатели, а также сотрудники дорожной полиции. Кроме того, в результате аварии движение транспорта в районе ДТП было затруднено. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в городе Миассе Челябинской области легковой автомобиль с человеком в салоне перевернулся на мокрой дороге.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

