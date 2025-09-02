На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбурженка выпала из автобуса в момент движения, и это попало на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как пассажирка выпала на дорогу из автобуса
true
true
true

В Екатеринбурге пассажирка выпала из автобуса в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«В самом центре Екатеринбурга из автобуса во время движения выпала женщина. Только чудом она не оказалась под колесами. Машина коснулась ее вскользь», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как женщина падает на проезжую часть из автобуса, который после задевает пострадавшую. Далее на записи заметно, как к пассажирке подбегают очевидцы.

По словам местных жителей, екатеринбурженка получила травму, при этом она смогла подняться и дождаться медиков.

По информации канала, водитель автобуса не заметил, что пассажирка выпала из транспорта, поэтому просто уехал.

До этого в Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов байкер отлетел от удара фургона, и это попало на уличные камеры.

Ранее байкер разбился в центре Москвы и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами