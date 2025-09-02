Екатеринбурженка выпала из автобуса в момент движения, и это попало на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как пассажирка выпала на дорогу из автобуса

В Екатеринбурге пассажирка выпала из автобуса в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«В самом центре Екатеринбурга из автобуса во время движения выпала женщина. Только чудом она не оказалась под колесами. Машина коснулась ее вскользь», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как женщина падает на проезжую часть из автобуса, который после задевает пострадавшую. Далее на записи заметно, как к пассажирке подбегают очевидцы.

По словам местных жителей, екатеринбурженка получила травму, при этом она смогла подняться и дождаться медиков.

По информации канала, водитель автобуса не заметил, что пассажирка выпала из транспорта, поэтому просто уехал.

До этого в Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов байкер отлетел от удара фургона, и это попало на уличные камеры.

Ранее байкер разбился в центре Москвы и попал на видео.