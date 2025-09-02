На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Размахивал ломом»: драка екатеринбуржцев на дороге попала на видео

В Екатеринбурге на видео сняли массовую драку водителей
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге водители устроили массовую драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«В Екатеринбурге водители устроили драку прямо на дороге. Часть конфликта попала на видео. Мужчины толкались, задевали соседние машины, а один из них размахивал ломом», — говорится в сообщении.

На кадрах заметно, как мужчины начинают драться возле остановившегося автомобиля, из которого выбегает женщина и пытается остановить конфликт. В этот момент к мужчинам подходят очевидцы, они разнимают мужчин и уходят.

По словам местных жителей, несколько водителей «набросились» на автомобилиста, который не «уступал им дорогу».

До этого сообщалось, что в Новосибирске группа неизвестных молодых людей в масках пыталась затащить в автомобиль подростков. Утверждается, что нападавшие стреляли из травматического оружия, их лица были скрыты. Предположительно, они находились под воздействием наркотиков.

Ранее в Петербурге байкер отлетел от удара авто, и это попало на камеры.

