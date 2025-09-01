Раскрыт смысл двух восьмерок на номерах Aurus Путина в КНР

Цифры в китайских номерах лимузина президента РФ Владимира Путина в КНР символизируют процветание. Об этом сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Восьмерка в Китае <...> символизирует процветание и богатство. На номерах автомобиля российского президента восьмерок две», — отметил он.

До этого журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путин почти час «с глазу на глаз» разговаривал в Aurus» с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, решение было принято на месте и никто о нем заранее не знал.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Ранее стало известно, на чем Путин отправится в Пекин.