Путин отправится в Пекин на президентском Aurus

Владимир Путин поедет в Пекин из Тяньцзиня на своем Aurus

Президент РФ Владимир Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на своем автомобиле Aurus. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«В Тяньцзине в понедельник завершились мероприятия в рамках саммита ШОС. Завтра начнется программа президента России в Пекине», — говорится в публикации.

До этого журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путин почти час «с глазу на глаз» разговаривал в Aurus» с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, решение было принято на месте и никто о нем заранее не знал.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Ранее в Кремле объяснили причину появления китайских номеров на машине Путина.