Крупное ДТП парализовало движение на Киевском шоссе в Москве

Авария с участием четырех машин произошла в Москве на Киевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Киевском шоссе (в районе улицы Атласова) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются»,— сообщает канал.

Отмечается, что движение в сторону МКАД затруднено на 4,8 км. В ведомстве автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее сообщалось, что бензовоз и иномарка столкнулись на трассе в Калмыкии.