Стало известно, можно ли водителям употреблять квас перед поездкой

Употребление водителем перед поездкой такого напитка как квас может вызвать нежелательные последствия, сообщила в интервью lenta.ru гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. В некоторых напитках содержание спирта составляет 1,2%.

«В некоторых случаях квас может вызвать положительную реакцию алкотестера у водителей. Главная причина такой реакции алкотестера после кваса — «ротовой алкоголь». Это остатки этанола на слизистой и в частицах пищи. Они сохраняются около 15 минут, пока не нейтрализуются слюной», — объяснила врач.

Вероятность получить положительную реакцию алкотестера выше, если человек употребляет много кваса и делает это быстро.

До этого руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин заявил, что водителям следует помнить, что в безалкогольном пиве, квасе и даже кефире есть небольшое количество спиртного, поэтому потреблять эти напитки перед поездкой за рулем нельзя.

Если инспектор заметит даже небольшое превышение нормы, то у него будут все основания для отправки водителя на медосвидетельствование. Чаще всего в такую ситуацию попадают те, кто пил безалкогольное пиво или квас, отметил Ладушкин. Он посоветовал россиянам перед поездкой не потреблять напитки, которые, хотя и являются не спиртными в обычном понимании этого слова, но могут создать дополнительные риски.

