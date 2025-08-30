Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД в Москве

Массовая авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает в Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 100-го км МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

В дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта на 2,7 км, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее сообщалось, что бензовоз и иномарка столкнулись на трассе в Калмыкии.