Названы самые качественные автомобили китайского производства

Audi Q6 возглавила рейтинг самых качественных автомобилей китайского производства
true
true
true
close
Audi

В Китае назвали самые качественные автомобили, выпускаемые на местных предприятиях, сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место занимает Audi Q6, чье производство ведется на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Негативных отзывов о нем было так мало, что он получил всего 140 «штрафных» баллов.

На втором и третьем местах находятся Honda UR-V и XR-V производства совместного предприятия Honda-Dongfeng, набравшие 142 и 143 таких баллов соответственно. Четвертое место занимает кроссовер Audi Q2L со 145 «штрафными» баллами, который выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen. Пятое место у кроссовера Honda Avancier от Honda-GAC. Автомобиль получил 146 штрафных баллов.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Рейтинг также составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Ранее правозащитник Похмелкин заявил, что китайские авто разваливаются через год.

