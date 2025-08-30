Автомобиль каршеринга перевернулся и сгорел на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы сгорел автомобиль каршеринга после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

«На ул. Басовская водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим возгоранием», — сообщает канал.

В аварии не выжили водитель и пассажирка автомобиля. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшей аварии.

