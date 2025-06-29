Ворона камнем разнесла стекло иномарки в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга ворона разбила стекло у припаркованного автомобиля. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал «Дорожный инспектор».

«Доподлинно неизвестно, какой конфликт случился между Каркушей и хозяйкой авто. Может, не поделили семечки во дворе, может, ворона обиделась за неосторожное «Уйди отсюда, глупая птица», — сообщает канал.

На видео четко видно, как ворона подбирает камень, взлетает на соседний автомобиль, где перехватывает камень поудобнее и далее, порхая над целью, бросает в заднее стекло иномарки.

До этого сообщалось, что в Москве велосипедистки спасали утят на проезжей части.

«Велосипедистки остановили движение ради спасения утят на западе Москвы. На западе столицы отважные велосипедистки устроили спасательную операцию, чтобы помочь четырем утятам безопасно перейти оживленную трассу», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, как москвичка держит в руках птенца. По информации канала, велосипедистки передавали утят водителю такси, который отвез птиц к ближайшему водоему.

Ранее сообщалось, что козы снова атаковали автомобили в Бутово и попали на видео.