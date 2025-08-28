В Китае дебютировал кроссовер Jetta VS8, который может появиться в России

Jetta представила в Китае кроссовер VS8, который может появиться в России

Китайская компания Jetta представила новый кроссовер Jetta VS8, сообщает autopilot.ru.

У полноразмерного кроссовера Jetta безрамочная решетка радиатора с массивной хромированной планкой в верхней части, задние фонари соединены светодиодной полосой под прозрачным колпаком, пересекающей дверь багажника. Длина машины 4629 мм, колесная база — 2730 мм.

Автомобиль получил турбомотор 1.4 мощностью 150 л.с. и шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

На китайском рынке Jetta VS8 стоит от 99 тыс. до 114 тыс. юаней (1,1-1,3 млн рублей по курсу на момент публикации). Планируется ли дебют новинки на рынке РФ, пока не подтверждено. Впрочем, учитывая интерес российского офиса марки к этой модели, выход на рынок не исключен, отмечает портал.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.