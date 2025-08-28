На видео попали автомобили, на которых молодые украинцы начали покидать страну

Молодые украинцы выстроились на границе с Польшей после разрешения на выезд

После принятия закона, разрешающего гражданам Украины в возрасте 18-22 лет покидать страну, на границе Украины и Польши образовалась длинная очередь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Молодые украинцы массово покидают страну. На границе с Польшей массовые очереди из автомобилей. Сегодня на Украине вступил в силу закон, разрешающий выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет», — отмечается в публикации.

Стоящие в очереди к погранпереходу молодые люди благодарят власти страны за такое решение, по данным местных СМИ страну уже покинули 9 тыс. человек после вступления его в силу, утверждает Shot.

