Опубликовано видео с места крупного ДТП с 5 погибшими в Иркутской области

На видео попали последствия ДТП с 5 погибшими на трассе Р-255 «Сибирь» под Иркутском

Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями на федеральной трассе в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

«Авария произошла около 17 часов на 1781 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» Усольского района. Водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Мицубиси Эклипс», — сообщает канал.

В результате ДТП погибли 5 человек, включая водителей иномарок. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Судя по видео, один автомобиль разорвало на части. Второй отбросило в кювет. Дорога усыпана мелкими деталями.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жесткое ДТП, в котором пострадали дети.