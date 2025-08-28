Названы 6 автомобилей, которые не теряют в цене при перепродаже

Автоэксперт Шагапов перечислил 6 авто, которые не теряют в цене при перепродаже

На российском рынке в цене меньше всего дешевеют в случае перепродажи автомобили Toyota. Об этом «МК» сообщил автоэксперт Игорь Шагапов.

«Модели Land Cruiser и Camry практически любого года выпуска, как правило, демонстрируют минимальную потерю цены. Во время общего роста стоимости авто на рынке такие машины могут быть проданы иногда даже дороже первоначальной цены», — сообщил специалист.

Кроме того, мало теряют в цене при перепродаже Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, а также ВАЗ-2106.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России сильно упали продажи легковых автомобилей.