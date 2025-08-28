На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы цены на новое поколение лифтбека XPeng P7

XPeng начал продажи в Китае нового лифтбека P7
Xpeng

В Китае начались официальные продажи нового поколения электрического лифтбека XPeng P7, сообщает портал «Китайские автомобили». Автомобиль в начальной комплектации стоит 2,46 млн рублей.

Длина машины составляет 5017 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1427 мм. Колесная база – 3008 мм. Автомобиль внешне сильно отличается от своего предшественника. Спереди появилась характерная оптика, обыгрывающая логотип бренда. Капот наклонен вперед, а не назад, как это было раньше. Через крылья и передний бампер прямо к крыше тянутся черные декоративные линии. Ручки дверей скрытые, а зеркала заднего вида вынесены на ножки. Есть панорамная крыша. Опционально можно будет заказать машину с открывающимися вверх «дверьми-ножницами».

Автомобиль получил электрические силовые установки мощностью 367 и 594 л.с. Привод передний или полный.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года.

