Пассажир вывалился из Lada Priora на МКАД в Москве

В Москве на МКАД пассажир вывалился на ходу из автомобиля. Видео опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Судя по кадрам, автомобиль Lada Priora ехал в своей полосе, но водитель не справился с управлением, машина резко поехала влево, а затем вправо. Во время маневров из автомобиля на дорогу под колеса Lada Granta вывалился пассажир. Он остался жив, но получил травму ноги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жесткое ДТП, в котором пострадали дети.