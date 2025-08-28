Hongqi объявила цены на новый кроссовер HS7 в России

Новый кроссовер Hongqi HS7 будет стоить в России от 4,79 млн рублей

Новый кроссовер Hongqi HS7 будет продаваться в России в двух комплектациях по цене от 4,79 млн и 4,99 млн рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Длина кроссовера составляет 4995 мм. Новинка отличается дизайном в стиле последних моделей бренда. У кроссовера широкая решетка радиатора, интегрированные в передний бампер узкие светодиодные фары, большой спойлер на двери багажника. В салоне на центральной консоли расположен 12,3-дюймовый монитор мультимедийной системы.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний или полный. От 0 до 100 км/час кроссовер разгоняется за 8,5 секунды.

В базовую версию входят светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, акустическое стекло, аудиосистема с 10 динамиками, электропривод багажника, трехзонный климат-контроль с системой очистки воздуха.

До этого стало известно, что премиальные минивэны Hongqi HQ9 вернутся на российский рынок. Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства, что позволяет производителю начать массовые продажи.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года.