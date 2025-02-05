На российском рынке появится премиальный китайский минивэн Hongqi

В России снова начнут продавать семиместные минивэны Hongqi HQ9

Китайские премиальные минивэны Hongqi HQ9 вернется на российский рынок. Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства, что позволяет производителю начать массовые продажи. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Длина Hongqi HQ9 составляет 5222 мм при колесной базе 3200 мм. У минивэна семиместная компоновка салона, на третьем ряду предусмотрены места для трех пассажиров. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод - передний.

Отмечается, что автомобили Hongqi HQ9 были привезены ограниченным тиражом в конце 2023 года с целью оценить потенциальный спрос на российском рынке. Так как модель пользуется популярностью, началась процедура сертификации.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Ранее сообщалось, что Chery снимет с продажи в России кроссовер Tiggo 7 Pro Max.