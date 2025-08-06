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В России предложили штрафовать питбайкеров на 400 тысяч рублей

Автоэксперт Крохмаль: штраф для питбайкеров должен составить 400 тысяч рублей
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Илья Наймушин/РИА Новости

Вопрос с питбайками нужно решать кардинально, вводя штрафы на сотни тысяч рублей. Об этом в интервью НСН сообщил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Статистика по ДТП с питбайками - ужасающая, а штрафы - копеечные. Штрафы должны быть соответствующими и начинаться от 300 - 400 тыс. рублей», — заявил Крохмаль.

Министерство внутренних дел России подготовило новые изменения в Правила дорожного движения. Планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках.

«Такая техника не должна допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили газете «Коммерсантъ» в МВД России. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей.

До этого столичный дептранс сообщил, что в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей электросамокатов за три месяца.

Ранее подросток на питбайке сломал ногу гаишнику в Краснодарском крае.

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