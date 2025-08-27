Уплывший на бочке мужчина пытался спасти топливо из «КамАЗа»

На Дальнем Востоке мужчина, уплывший на бочке, пытался спасти топливный бак своего «КамАЗа». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«25 августа трое друзей выехали из села Тором на побережье Охотского моря. За рулем был 36-летний Валерий Сафронов. Когда мужики попытались пересечь устье реки Тыл, начался мощный прилив. Грузовик очень быстро залило по самую крышу. Товарищи успели забраться повыше, но тут Валерий увидел, что из кузова уплывает топливный бак», — говорится в публикации.

Сафронов решил броситься в воду, проплыл 15 метров, после чего залез на емкость и стал звать друзей на помощь. Однако из-за темноты сделать этого не удалось. Мужчину унесло в открытое море. Поисками пропавшего занимаются спасатели.

К поискам подключен вертолет Ми-8 МЧС, на месте работают 33 спасателя и 6 единиц техники. Уже обследовано около 25 квадратных километров акватории и прибрежной зоны, однако пока найти мужчину не удалось.

