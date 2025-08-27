Фонтан кипятка ошпарил водителя в Химках, и это попало на видео

В Химках на видео попало, как фонтан кипятка ошпарил водителя

В подмосковных Химках фонтан кипятка ошпарил водителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Видно, как мужчина сидит в автомобиле с обмотанной целофановым пакетом ногой. Во время взрыва он не успел отогнать машину, из-за чего ему ошпарило ногу», — говорится в публикации.

По словам директора химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергея Чубарова, ДТП произошло при температурных испытаниях в рамках подготовки к отопительному сезону. В момент порыва температура воды составляла около 120 градусов.

На данный момент аварию ликвидируют. На дорогу вылился кипяток, а улицу заволокло туманом.

До этого сообщалось, что в Челябинске пассажиры едва не сварились заживо прямо в автобусе.

«Из вентиляции общественного транспорта брызнула кипящая жидкость, салон заволокло паром. Водитель, видимо, немного растерялся и остановил автобус только после того, как все пассажиры начали кричать. Одна из девушек стояла рядом с местом прорыва — ее залило кипятком», — говорится в публикации Telegram-канала 112.

Кроме того, в октябре прошлого года в Коломне струя горячего антифриза ошпарила девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожоги голеностопа первой и второй степени.

Ранее стало известно, что уплывший на бочке мужчина пытался спасти топливо из «КамАЗа».