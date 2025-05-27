Челябинцы обварились заживо в автобусе, и это попало на видео

Появилось видео, как челябинцы едва не сварились заживо в автобусе

В Челябинске пассажиры едва не сварились заживо прямо в автобусе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram--канал 112.

«Из вентиляции общественного транспорта брызнула кипящая жидкость, салон заволокло паром. Водитель, видимо, немного растерялся и остановил автобус только после того, как все пассажиры начали кричать. Одна из девушек стояла рядом с местом прорыва — ее залило кипятком», — говорится в публикации.

Горячая жидкость также попала на другую молодую пассажирку. Пострадавшие с сильными ожогами самостоятельно добрались до травмпункта. Было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что брызнувший кипяток в автобусе — это антифриз.

В октябре прошлого года в Коломне струя горячего антифриза ошпарила девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожоги голеностопа первой и второй степени. У ребенка, также облитого антифризом, шок. Пострадавший написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных в происшествии.

Ранее россиянка пыталась заживо сжечь мужа из-за ссоры.