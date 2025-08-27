На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, под какой маркой прячется бывший Bosch в России

Свечи Bosch в России спрятали под зонтичным брендом
Nor Gal/Shutterstock/FOTODOM

Холдинг «Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда Cordiant для свечей зажигания. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

«Холдинг «Кордиант» представляет товарный знак для свечей зажигания – Cordiant, которые до апреля 2023 года выпускались под брендом Bosch. Качество продукции по-прежнему будет обеспечено благодаря сохранению высокой культуры производства на заводе в г.Энгельс и соответствию национальному стандарту РФ», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что завод производит свечи зажигания с применением специальных сплавов на основе никеля, иттрия, а также свечи зажигания с применением драгметаллов: платины и иридиевых сплавов.

До этого стало известно, что в России стоимость ремонта европейских автомобилей за год выросла в среднем на 26%.

Как считают во Всероссийском союзе страховщиков, это связано с заметным подорожанием работ по восстановлению машин. Также сказывается рост цен на запчасти.

Отмечается, что цены на комплектующие детали выросли в среднем на 20–30%.

Ранее сообщалось, что китайцы наладили поставки в Россию клонов известных брендов автозапчастей.

