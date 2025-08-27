На Дальнем Востоке мужчину унесло в море на бочке из-под топлива

МЧС: в Хабаровском крае ищут мужчину на бочке, которого течением унесло в море

В Хабаровском крае спасатели ищут мужчину, которого унесло течением в Охотское море на бочке из-под топлива. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел, когда трое местных жителей на грузовике пытались вброд пересечь устье реки Тыл. Из-за резкого подъема воды двигатель заглох. Двое мужчин сумели выбраться, а 38-летнего мужчину унесло течением на 200-литровой бочке.

К поискам подключен вертолет Ми-8 МЧС, на месте работают 33 спасателя и 6 единиц техники. Уже обследовано около 25 квадратных километров акватории и прибрежной зоны, однако пока найти мужчину не удалось.

До этого в Карелии мать и сын ушли в лес за ягодами, заблудились и провели там пять дней. Первые четыре дня мать и сын оставались на месте, жгли костры, чтобы их заметили спасатели, но безуспешно. Их случайно обнаружили пожарные, которые тушили лесной пожар, по всей видимости, возникший из-за костров. Мать и сын не пострадали, и, несмотря на пережитое, уже планируют новые походы.

Ранее в Иркутской области нашли живыми двух пропавших в лесу детей.