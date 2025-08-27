На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жесткий разнос»: истерика отца из-за шумных питбайкеров в Подмосковье попала на видео

В Подмосковье мужчина схватил питбайкеров, которые мешали спать его ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

«Разъяренный отец из Подмосковья поймал зумеров на питбайках и устроил им жесткий разнос — малолетние гонщики не давали другим людям спать. Перепуганные подростки не стали спорить и быстро разъехались», — говорится в публикации.

На видео мужчина также жалуется, что ему нужно вставать в 5 утра.

До этого в Санкт-Петербурге Mercedes врезался в питбайк

«Столкновение питбайка и «Мерседеса» у Домика Петра I попало на видео. После удара водитель мини-мотоцикла и его пассажир упали на пешеходном переходе Мичуринской улицы и пролетели пару метров до тротуара», — говорится в сообщении «78.Новости».

Ранее на Сахалине из-за наводнения опрокинулся автобус.

