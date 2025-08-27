На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России установлен рекорд по ввозу автомобилей через Владивосток

Импорт автомобилей через таможню Владивостока вырос в 1,5 раза
Global Look Press

В июле 2025 года через Владивостокскую таможню было ввезено рекордное количество автомобилей, сообщает пресс-служба таможни.

«В июле 2025 года таможенники оформили 33,1 тыс. автомобиль для личного пользования, что почти в 1,5 раза больше прошлогоднего рекорда в июле (26 тыс. автомобилей)», — говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что за 7 месяцев 2025 года через таможню Владивостока было оформлено 172 тыс. автомобилей для физлиц, что на 16% больше, чем за январь-июль 2024 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России сильно упали продажи легковых автомобилей.

