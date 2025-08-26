Автомобиль загорелся в Лефортово в Москве

Грузовая «Газель» загорелась на ходу на юго-востоке Москвы

Грузовой автомобиль вспыхнул во время движения на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Агентства «Москва».

«Газель» загорелась прямо на ходу в Лефортово. Водитель выехал на газон, задев столб, после чего ему удалось выбраться из салона», — сообщает канал.

Отмечается, что машину смогли потушить только прибывшие на место пожарные. Водитель не пострадал.

До этого в Выборге люди спалили иномарку работника морга.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека подходят к припаркованному автомобилю, обливают его горючим и поджигают. На записи заметно, как загорается капот, а нарушители убегают.

Сгоревшая иномарка принадлежала 34-летнему сотруднику выборгского морга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут поджигателей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее на видео попало, как в Санкт-Петербурге пассажирский автобус заволокло дымом.