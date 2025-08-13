Выборжане спалили BMW сотрудника морга, и это попало на видео

В Выборге на видео попало, как люди подожгли BMW работника морга

В Выборге люди спалили иномарку работника морга. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Все произошло в ночь на 12 августа — двое неизвестных подобрались к припаркованному во дворе дома на Спортивной улице BMW X5, облили кроссовер горючим и подожгли. Автомобиль выгорел полностью», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека подходят к припаркованному автомобилю, обливают его горячим и поджигают. На записи заметно, как загорается капот, а нарушители убегают.

По информации канала, сгоревшая иномарка принадлежала 34-летнему сотруднику выборгского морга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут поджигателей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

