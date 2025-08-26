В Хакасии опрокинулся грузовик с детьми

Грузовик с детьми в кузове опрокинулся в Хакасии

Грузовой автомобиль ГАЗ-63, в кузове которого находились дети, перевернулся в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

«ДТП произошло рядом с селом Бирикчуль. Водитель не справился с управлением. Дети перевозились в кузове машины», — сообщает агентство.

Отмечается, что один ребенок не выжил. Еще двое получили травмы.

