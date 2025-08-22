«Так и не пошевелился»: в Воронеже на видео попало, как ребенок отлетел от удара авто

В Воронеже на видео попало, как малолетний ребенок отлетел от удара авто

В Воронеже автомобиль на скорости сбил малолетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Жесткие кадры: машина сбила ребенка, который перебегал дорогу. ЧП произошло на ул. Баррикадной, 7А, на кадрах видно, как водитель вышел из авто, но мальчик так и не пошевелился», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как ребенок стоит на обочине дороги, после чего выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. От удара человек отлетает в сторону и падет на дорогу.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего ребенка, о его состоянии ничего неизвестно.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.