На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Так и не пошевелился»: в Воронеже на видео попало, как ребенок отлетел от удара авто

В Воронеже на видео попало, как малолетний ребенок отлетел от удара авто
true
true
true
close
Telegram-канал «Большой воронежский»

В Воронеже автомобиль на скорости сбил малолетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Жесткие кадры: машина сбила ребенка, который перебегал дорогу. ЧП произошло на ул. Баррикадной, 7А, на кадрах видно, как водитель вышел из авто, но мальчик так и не пошевелился», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как ребенок стоит на обочине дороги, после чего выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. От удара человек отлетает в сторону и падет на дорогу.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего ребенка, о его состоянии ничего неизвестно.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами