В Казани на видео попало, как гаишники спасали раненого ребенка

В Казани на видео попало, как гаишники мчались с раненым ребенком в автомобиле

В Казани сотрудник ДПС спас раненого трехлетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Под Казанью к полицейским обратился 37-летний водитель Hyundai Palisade — его 3-летний сын порезал ногу об острый край профнастила. Родители боялись не успеть доехать до медучреждения из-за затора на дороге», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в патрульном автомобиле, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с ребенком сидят на заднем сиденье машины, которая едет с включенной сиреной. Далее заметно, как по приезде мать выносит перебинтованного ребенка из автомобиля.

По информации канала, медики успели оказать пострадавшему помощь, поэтому сейчас его жизни ничего не угрожает.

