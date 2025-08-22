В Казани на видео попало, как гаишники спасали раненого ребенка

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани на видео попало, как гаишники мчались с раненым ребенком в автомобиле
В Казани сотрудник ДПС спас раненого трехлетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Под Казанью к полицейским обратился 37-летний водитель Hyundai Palisade — его 3-летний сын порезал ногу об острый край профнастила. Родители боялись не успеть доехать до медучреждения из-за затора на дороге», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в патрульном автомобиле, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с ребенком сидят на заднем сиденье машины, которая едет с включенной сиреной. Далее заметно, как по приезде мать выносит перебинтованного ребенка из автомобиля.

По информации канала, медики успели оказать пострадавшему помощь, поэтому сейчас его жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

По информации канала «Моя Москва», виновник ДТП уехал с места аварии на другом автомобиле.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жесткое ДТП, в котором пострадали дети.

