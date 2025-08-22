На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водителей предложили лишать прав за незаконное использование знака «инвалид»

В ГД призвали лишать прав водителей за незаконное использование знака инвалид
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Госдуме предложили лишать водительских прав за повторное незаконное использование знака «инвалид» на автомобиле. Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующий законопроект направили на заключение в правительство председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев.

Документом предлагается установить за это правонарушение штраф для физлиц в размере 15 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Для должностных лиц — 40 тыс. рублей, для юридических — 1 млн рублей. Предмет правонарушения также будет подлежать конфискации.

В пояснительной записке говорится, что реализация инициативы «позволит создать условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

В июне сообщалось, что штрафы за превышение уровня шума автомобилей планируют увеличить в 10 раз.

Ранее Минздрав рассказал, когда заработают новые правила медосвидетельствования водителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами