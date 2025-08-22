На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав рассказал, когда заработают новые правила медосвидетельствования водителей

Минздрав: правила медосвидетельствования водителей изменятся с 1 марта 2027 года
Ilya Naymushin/Reuters

Новые правила медицинского освидетельствования водителей заработают с 1 марта 2027 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

«Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения... вступят в силу с 1 марта 2027 года», — говорится в сообщении ведомства.

К этому времени органы власти примут необходимые подзаконные акты и подготовят подробные разъяснения.

Процесс медосвидетельствования или форма справки с 1 сентября текущего года не изменится, подчеркнули в Минздраве.

15 августа ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова сообщил, что с 1 сентября в России обновится регламент проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, включая процедуру для водителей.

По словам Машарова, глобальных перемен в процедуре не произошло, но будут важные нововведения.

Ранее нарколог оценил новые правила медосвидетельствования водителей.

