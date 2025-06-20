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«Москвич» расширит свой модельный ряд

В ближайшие месяцы «Москвич» пообещал расширить модельный ряд своих авто
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Telegram-канал Завод «Москвич»

Российская марка автомобилей «Москвич» расширит свой модельный ряд в ближайшее время. Об этом рассказал гендиректор компании «КамаАЗ» (технологический партнер бренда) Сергей Когогин в интервью РБК в рамках ПМЭФ-2025.

«По «Москвичу» в этом году планируем производить 1,8-2,2 тыс. машин в месяц. Чтобы привлечь инвестиции и масштабироваться, нужно выпускать хотя бы 200 тыс. штук. В ближайшие месяцы готовим расширение модельного ряда», — заявил он.

До этого сообщалось, что автомобильный бренд «Москвич» в мае 2025 года продал 1,43 тыс. автомобилей.

В мае 2024 года в России было реализовано 1,75 тыс. машин. Таким образом, продажи «Москвича» за год снизились на 18%.

Отмечается, что в мае 2025 года бестселлером «Москвича» продолжает оставаться модель «Москвич 3»: в прошлом месяце реализовано 924 единицы.

Ранее стало известно, на чем уехали Силуанов и Соколов с пресс-завтрака на ПМЭФ.

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ПМЭФ – 2025
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