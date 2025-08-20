На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне купили один кроссовер «Москвич 8» с начала продаж

В России реализовали один кроссовер «Москвич 8» с момента старта продаж
Москвич

Спустя две недели после анонса продаж флагманский семиместный кроссовер «Москвич 8» так и не начал пользоваться спросом среди покупателей. Всего россияне купили один автомобиль. Об этом сообщает life.ru.

«Единственная сделка состоялась в середине августа, после чего новых продаж не было. За полмесяца никто так и не захотел стать счастливым обладателем новенького кроссовера», — сообщает портал.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Интерьер машины получил отделку из двухцветной кожи. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

Цена — от 2,98 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Москвич» расширит свой модельный ряд.

