Блиновский обвинил водителя кроссовера в попытке его сбить

Муж блогера Елены Блиновской Алексей обвинил водителя кроссовера Сергея, что тот якобы пытался его сбить. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
«По словам Сергея, муж блогерши орал на него, не успокаивался. Тот вышел из машины и приложил его по голове, так что аж костяшки сбил в кровь», — сообщает канал.
До этого сообщалось, что очевидцы сняли мужчину на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.
3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.
