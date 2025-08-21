Блиновский обвинил водителя кроссовера в попытке его сбить

Shot: Блиновский обвинил водителя кроссовера, что тот якобы пытался его сбить

Муж блогера Елены Блиновской Алексей обвинил водителя кроссовера Сергея, что тот якобы пытался его сбить. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«По словам Сергея, муж блогерши орал на него, не успокаивался. Тот вышел из машины и приложил его по голове, так что аж костяшки сбил в кровь», — сообщает канал.

До этого сообщалось, что очевидцы сняли мужчину на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

