В России с 1 сентября увеличится госпошлина за получение водительских прав

В России с первого сентября за получение водительских прав граждане должны будут заплатить 4 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Движения автомобилистов России и почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский.

«С 1 сентября вырастут пошлины для автомобилистов. выдача водительского удостоверения была 2 тыс. рублей, а будет составлять 4 тыс. рублей. выдача номеров на мотоцикл и прицепы была 1,5 тыс. рублей, станет - 2 250 рублей», — сообщил специалист.

По его словам, также увеличится до 4,5 тыс. рублей госпошлина за выдачу пластикового СТС, до 6 тыс. рублей — за выдачу прав нового поколения, до 3 тыс. рублей — за выдачу госномера на машину, до 2 250 рублей — за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление вырастет до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, с начала осени автомобилисты будут платить 300 рублей за получение бумажного транзитного номера, и 2,4 тыс. рублей — за металлический транзитный номер на автомобиль.

Ольшанский отметил, что водители также будут обязаны оплачивать пошлину за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты. Помимо этого, введут платеж в размере 15 тыс. рублей для автошкол за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.